Juventus, dove può andare Douglas Luiz

AFP via Getty Images

Il futuro di Douglas Luiz sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. Dopo appena una stagione in bianconero, il centrocampista brasiliano potrebbe già fare ritorno in Premier League, campionato che conosce bene e dove ha lasciato un’ottima impressione.Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sono tre i club inglesi ad aver manifestato interesse concreto per l’ex Aston Villa. Everton e Fulham hanno già contattato sia l’entourage del giocatore che la dirigenza della Juventus, per informarsi sulle condizioni economiche necessarie a imbastire una trattativa. Si tratta di un segnale chiaro: il profilo di Douglas Luiz continua ad attirare stima e attenzione Oltremanica.

Ma non finisce qui. Anche il Manchester United, che aveva già sondato il centrocampista in passato, è tornato alla carica, seppur in modo preliminare. I Red Devils potrebbero rappresentare una destinazione gradita per il brasiliano, alla ricerca di un rilancio dopo un'annata non esaltante a Torino.La sensazione è che il ciclo di Douglas Luiz alla Juventus sia già arrivato al capolinea. Le prossime settimane saranno decisive, ma un ritorno in Premier League prende sempre più forma. E la Juve, intanto, valuta l’offerta giusta per lasciarlo partire.