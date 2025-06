Juventus, dove può andare Douglas Luiz

Le immagini di Douglas Luiz a bordo campo, intento a colloquiare con Pep Guardiola, hanno acceso i riflettori dei tabloid inglesi. Le speculazioni su un possibile ritorno al Manchester City si sono moltiplicate, ma al momento non risulta alcuna proposta concreta da parte dei Citizens.Il centrocampista brasiliano è destinato a lasciare la Juventus e le trattative con il Manchester United per l’affare Sancho potrebbero aprire scenari interessanti a partire dal 1° luglio. Tuttavia, nelle ultime ore, sta emergendo con forza l’interesse del Leeds, che avrebbe già preso contatti con l’entourage del giocatore.

Il club sembra essere la pista più concreta da percorrere entro il 30 giugno, data chiave per motivi di bilancio. Qualora non si concretizzasse un trasferimento entro questa scadenza, gli scenari potrebbero mutare, aprendo a nuove ipotesi nel mercato estivo.Quel che appare ormai certo è che Douglas Luiz non vestirà più la maglia bianconera nella prossima stagione. Il suo futuro sarà altrove, in Premier League o meno, ma lontano da Torino. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà la destinazione del centrocampista brasiliano.