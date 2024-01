Dove giocherà Djalo alla Juventus?



Il numero di maglia

Il sorriso diha scaldato una prima giornata che resta fredda, freddissima. Con la memoria, il pensiero è andato subito a: era arrivato in sordina, pochi tifosi ad accoglierlo - pure per il portoghese ce n'erano giusto tre -, poi però si è preso la Juve e oggi certamente avrebbe una risposta diversa.Dopo l'arrivo nella serata di ieri a Caselle , per Tiago è arrivato il vero e primissimo giorno da juventino. Visite mediche iniziate alle ore 9.30 e iter che sarà più robusto del solito: il centralearriva infatti da unal ginocchio destro, con interessamento al crociato. Naturale che lo staff medico del club voglia vederci chiaro. Chiarissimo.Djalo sarà subito aggregato alla squadra bianconera e farà parte in pianta stabile della. L'obiettivo disarà quello di accelerare il suo ingresso nelle rotazioni: l'obiettivo è dargli minutaggio graduale.Tiago può giocare in qualsiasi ruolo dei tre di difesa. Di piede destro, Djalo preferisce tuttavia giocare sul centro-sinistra. Sarà dunque, in futuro, il sostituto di Alex Sandro.Al momento non si conosce la scelta sul. Una piccola curiosità però ha colorato la giornata di ieri, quella dello sbarco a Caselle: il primo autografo l'ha firmato con il numero 3, che alla Juventus appartiene a Bremer. Bene, dovrà sceglierne un altro...