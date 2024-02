Juventus, quante partite hanno saltato Federico Chiesa e Dusan Vlahovic



Come un puzzle a cui, una volta quasi completato, manca sempre un pezzo, perso chissà dove: certo, il quadro generale si intende, ma che fastidio quello spazio vuoto. Così, laaveva trovato il suo equilibrio nella coppia d’attacco, armi potenzialmente micidiali e in grado di trascinare i bianconeri.Ma non sempre, anzi, spesso: le cose sono andate per il verso giusto. Un acciacco da una parte e poi uno dall’altra, la micidiale coppia Vlahovic-Chiesa si è vista davvero poco, in alcune occasioni anche per scelte tattiche di Massimiliano

Federico Chiesa ha saltato, per infortunio, 5 partite in questa stagione che salgono a 6 con la Coppa Italia. Di seguito i suoi numeri.



Federico Chiesa, i numeri

Presenze: 19

Minuti: 1.251’

Gol: 6

Assist: 2



Un inizio in salita, dal punto di vista fisico, con due partite saltate a ottobre per un problema alla schiena. Poi, però, Dusan Vlahovic ha trovato continuità, fino all’ultimo stop per sovraccarico all’adduttore.



Dusan Vlahovic, i numeri

Presenze: 23

Minuti: 1.462’

Gol: 12

Assist: 2



Insieme, dal primo minuto, Chiesa e Vlahovic hanno giocato 9 volte su 25 partite a disposizione. L’ultima volta è stata nel 2023, la partita contro il Genoa del 15 dicembre.







Juventus, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: quando di nuovo insieme?



Difficile che la coppia Vlahovic-Chiesa possa rivedersi presto. Uno è alle prese con sovraccarico all’adduttore, l’altro con un dolore al piede. Alla prossima, contro l’Udinese, sarebbe sorprendente vederli partire titolari. L’appuntamento potrebbe essere al match dopo, contro il Verona, il 17 febbraio.