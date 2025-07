Perchè la Juventus vuole vendere Douglas Luiz e qual è la situazione. Prezzo, pretendenti e in Brasile...

Douglas Luiz Juve, la stagione

Vale nei rapporti umani, tanto quanto nello sport e in ogni ambito della vita. Se non va, non va. Non funziona e, spesso, è un esercizio inutile e frustrante stare lì a cercare i motivi, capire cosa non è andato e cosa si sarebbe potuto fare in maniera differente.e la Juventus sono tessere di un puzzle differente. Comunque lo giri, non si incastrano e non si incastreranno mai perché appartengono a scatole diverse, benché solo un anno fa ci sia stata l’illusione che fossero fatti uno per l’altro.

Douglas Luiz Juve, la situazione di mercato

In mezzo una serie di problemi fisici, una gestione sbagliata e un continuo alternarsi di soste ai box e false ripartenze. Una rincorsa alla forma migliore che si è conclusa in un nulla di fatto. Doveva essere una delle colonne del nuovo centrocampo bianconero, uno dei grandi colpi di Giuntoli da affidare a Thiago Motta. Ha giocato 877 minuti in tutta la stagione, un’inezia. I numeri certo non migliorano se si considera il periodo con Tudor: 37 minuti in campionato in 9 partite. Praticamente, un battito di ciglia. Al Mondiale per Club, 45 minuti alla prima contro l’Al-Ain, una buona prestazione che aveva in parte riacceso entusiasmo e speranza. Infine, tre panchine di seguito.Ci sono due considerazioni da fare. La prima: Douglas Luiz non risponde all’identikit del centrocampista che vuole Tudor. Il tecnico croato, per la sua idea di calcio, predilige centrali di gamba, capaci di coprire ampie porzioni di campo, di spedire la palla con precisione verso l’attaccante o gli esterni e, soprattutto, che sappiano essere schermo a protezione della difesa. In pratica, giocatori come Thuram o Locatelli. In pratica, il contrario del brasiliano che esalta le sue doti tecniche in un gioco a volte compassato, che predilige il passaggio breve e una posizione più vicina alla trequarti avversaria che a quella difensiva. Seconda considerazione: perché non ha più giocato al Mondiale? La sensazione è che sia scattato un meccanismo difensivo: evitare ogni rischio fisico che avrebbe creato dei problemi in fase di mercato.Sì, perché Douglas Luiz, per la Juventus, è sul mercato. Nessuna possibilità di riscatto in bianconero, a meno di sorprese che non sembrano essere nascoste dietro l’angolo. Lui si allena sulla sabbia, protetto dalle mura del suo quartier generale di Rio de Janeiro, e il 24 luglio dovrà presentarsi alla partenza della stagione bianconera. Senza disfare le valigie, però. Il club e l’entourage del calciatore lavorano per trovare una soluzione che permetta, da una parte, di monetizzare e dall’altra di rilanciarsi. E si guarda alla Premier League, lì dove è ancora fresco il ricordo del centrocampista che, all’Aston Villa, fece una stagione di altissimo livello. Dal Newcastle al West Ham, passando per il Nottingham e il Fulham, sono diversi i club che si sono affacciati per comprendere termini e prezzo. Nessuno, al momento, ha avvicinato la richiesta della Juventus di circa 40 milioni che può diventare anche una formula differente, un prestito oneroso con obbligo. Se qualche attività di registra in Inghilterra, ad oggi tutto tace su quel ramo del lago di Como.