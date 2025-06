Juventus, Tudor e dirigenza: la posizione su Douglas Luiz

AFP via Getty Images

Un anno fa circa,era una voce di mercato. Una possibilità che scaldava gli animi, la promessa di un ritorno ai massimi livelli: uno dei centrocampisti migliori dell’ultima stagione di Premier League, con la maglia della Juventus . Si sarebbe imposto a Torino, avrebbe sicuramente preso il posto in regia di, avrebbe alzato il livello di un centrocampo che, negli ultimi anni, è sempre finito sul banco degli imputati. Un anno dopo, compare un mezzo sorrisetto amaro a ripensare a quei giorni. L’esperienza del brasiliano allaè stata un fallimento e rischia di veder scorrere i titoli di coda dopo una sola stagione.

La stagione di Douglas Luiz

Douglas Luiz Juve, la posizione di Tudor

Lo score dice:Oltre i numeri, però, vanno cercate delle spiegazioni. La prima è nel mancato incastro tra le esigenze di Thiago Motta e quelle di. Per l’allenatore, una sola strada seguire, che poi si è tradotta in una gestione univoca delle forze. Gestione che, invece, avrebbe magari permesso al brasiliano di avere un impatto meno rude con il calcio italiano. Da inizio stagione alla fine, una continua rincorsa ad ostacoli verso la miglior condizione fisica: diverse le cadute, mentre il nastro al traguardo è rimasto immacolato.Le cose non sono andate meglio con la gestioneche ha alternato parole al miele – “Giocatore di qualità, ho visto un tiro pazzesco, visione di gioco pazzesca, vede tutto, ha un'accelerazione a 10-15 metri” -, ad una sentenza che sapeva già di bocciatura: “". E infatti, dall’arrivo dell’allenatore croato, Douglas Luiz ha giocato solo. Anche in questo caso, questione di caratteristiche e richieste che non trovano il giusto incastro:chiede gamba, motore, accelerazione e giocate a tutto campo;offre ottima tecnica e visione, ma un ritmo compassato e poca propensione al tuttocampismo.Anche in dirigenza – al di là dei cambiamenti -,. Con queste premesse, si apre la questione mercato. La carta in mano della Juventus è la reputazione di Douglas Luiz in Inghilterra. Negli occhi dei club oltremanica ci sono le prestazioni sfoggiate con la magliae la convinzione che possa tornare su quei livelli.