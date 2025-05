Douglas Luiz può tornare titolare? L'idea e i precedenti

AFP or licensors

La Juventus torna in campo oggi per cominciare a preparare il big match contro la Lazio. Con i biancocelesti ci sarà la prima di tre gare importantissime, le ultime di questo campionato: l'obiettivo è chiaro e delineato sin da inizio anno, arrivare in Champions League. I bianconeri sono quarti a pari merito con la stessae la, dunque sarà fondamentale cercare il distacco dai biancocelesti.All'Olimpico Tudor dovrà studiare una formazione diversa da quella che ha affrontato il Bologna, ancora una volta per gli infortuni:ha rimediato un'elongazione e non ci sarà per la gara di sabato, dunque l'allenatore bianconero pensa a più soluzioni, e una di queste può vedere

Douglas Luiz titolare?

Se Tudor dovesse ritrovaresulla trequarti, potrebbe schierare McKennie ancora una volta come esterno a sinistra proprio al posto di Cambiaso. Ed è qui che si sbloccherebbe la situazione Douglas Luiz: il centrocampista può puntare a una chance da titolare sulla mediana insieme aconin regia, infatti Tudor può riconfermare il 3-5-2. In Serie A il brasiliano è partito titolare solo in tre occasioni, la prima all'andata con l'Empoli, la seconda proprio contro la Lazio, quando i bianconeri vinsero 1-0 all'Allianz Stadium, e infine nel derby della Mole in casa del Torino.