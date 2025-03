Juventus, Douglas Luiz non molla: 'Tornerò più forte di prima'

AFP or licensors

Che la sua stagione sia stata fin qui complicatissima, non è di certo un mistero., e la cifra dell'affare ha contribuito ad alimentare le fiamme della polemica. Il brasiliano ha faticato fin da subito a entrare al meglio nel meccanismo di questa squadra, e gli infortuni sono stati una costante per lui.Dal riscaldamento prima di Juventus-Stoccarda, primo vero punto cruciale di questa stagione, sono passati mesi e tante partite, e Douglas Luiz non è riuscito a brillare come avrebbe voluto. Gli infortuni sono rimasti sempre alla porta, e lo hanno bloccato spesso,

La stagione di Douglas Luiz

I numeri

Partite giocate: 22

Minuti giocati: 795

Partite saltate: 17 (15 per infortunio)

Goal: 0

Assist: 0

La sensazione, però, è che l'ex Aston Villa non voglia mollare. Come scritto dallo stesso centrocampista in una storia sul suo profilo Instagram, il messaggio è chiaro: 'Tornerò più forte di prima'. Insomma, Douglas Luiz sa di non aver trovato la sua dimensione fin qui in bianconero,Come anticipato, i momenti complicati sono stati tantissimi: prima del lungo infortunio, Douglas Luiz non era uno dei riferimenti di Motta, e aveva collezionato poche partite. I motivi sono stati diversi, tra cui sicuramente la forma da ritrovare dopo un'estate ricca di partite, anche con la nazionale brasiliana.Quel 22 ottobre, però,: da lì in poi il brasiliano salterà in tutto 15 partite per diversi infortuni, e il suo minutaggio ne risente, così come le sue prestazioni in campo. Il numero 26 non è mai davvero riuscito a incidere, tanto da rientrare anche in alcune voci di mercato poi rientrate, almeno per gennaio.