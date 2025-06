Juventus, segnali di ripresa da Douglas Luiz: il suo futuro può ancora cambiare?

La storia di Douglas Luiz con la Juventus è stata fin qui. Il brasiliano non è mai riuscito ad accendere la sua stagione, in cui gli infortuni e la discontinuità hanno pesato in modo decisivo. Il suo arrivo era stato dipinto come uno dei grandi colpi dell'era, ma a distanza di quasi un anno si è preso la copertina (non in solitaria) per essere stato uno dei tonfi più rumorosi.Ci sono diversi passi prima di decidere quale sarà la maglia che Douglas Luiz indosserà nella prossima stagione. Il centrocampista ha offerto una buona prestazione contro l'Al-Ain , e nonostante il livello più modesto dell'avversario, è andato vicino al goal in due occasioni, mostrando inoltre una qualità tecnica che non passa mai inosservata.

Il futuro di Douglas Luiz

Insomma, il brasiliano è un giocatore con diverse doti indiscutibili, ma la sua esperienza alla Juve è stata fin quiNonostante i primi segnali di ripresa, al momento sembra difficile vedere un futuro alla Juventus per Douglas Luiz. Il Mondiale per Club rimane un'occasione per mostrare che il suo talento non è stato solo un abbaglio per gli occhi della, ma lo scenario della sua partenza si era già avvicinato quando Giuntoli era ancora in carica.L'arrivo di Comolli, tuttavia, non sembra aver cambiato le carte del brasiliano, che dunque potrebbe davvero salutare i bianconeri dopo una sola stagione. Con, infatti, ha trovato pochissimo spazio sia per le condizioni non ottimali, sia per le idee di gioco del croato. L'allenatore nei mesi scorsi ha parlato della sua tecnica come di una caratteristica fondamentale, ma allo stesso tempo ha ricordato la sua difficoltà ad adattarsi a un sistema che vede le giocate a tutto campo e le tante accelerazioni come punti essenziali.





