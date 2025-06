Il Mondiale per Club è la (non) svolta decisiva per Douglas Luiz

Doveva essere l'occasione per provare a riscattare tanto, forse tutto. E invece fin qui è stata la conferma di ciò che si è costruito durante l'intera stagione: Douglas Luiz ha giocato appena 45 minuti al Mondiale per Club,Ma facciamo un passo indietro. Poco più di un anno fa i bianconeri mettevano sul tavolo un'offerta importante, con McKennie e Iling-Junior sul piatto per portare a Torino il brasiliano, vero protagonista della cavalcata dell'Aston Villa con goal, assist e giocate che avevano illuminato tanti tifosi, e anche addetti ai lavori. Giuntoli chiuderà la trattativa, oltre ai cartellini di Barrenechea e Iling Junior: la permanenza di McKennie si è poi rivelata una luce in tanti momenti di buio.

Juventus, le ultime sul futuro di Douglas Luiz

A quasi un anno di distanza, il presente di Douglas Luiz è negli USA insieme alla squadra, ma il suo futuro, che si definirà al rientro dalla competizione, può essere comunque lontano da Torino Contro l'Al-Ain ha giocato un tempo, dando anche alcuni segnali di ripresa con delle azioni pericolose, ma senza mai fare la differenza come si era tanto auspicato. Con, invece, due panchine da 90 minuti: un emblema di ciò che è nell'aria da tempo, ma che può diventare davvero concreto. Dopo appena un anno, l'avventura bianconera di Douglas LuizI numeri raccontano le difficoltà, come le sole sei gare da titolare in un'intera stagione, ma non solo: le prestazioni del brasiliano non hanno mai davvero convinto, che ha confermato le sue qualità, eppure dalle sue parole si è intravista la difficoltà a inserirlo nella sua idea di gioco.Al momento non ci sono trattative in ballo, ma negli ultimi giorni si è registrato l'interesse del Leeds, e non si esclude una possibile operazione con il Manchester United, soprattutto in ottica Sancho . La fine del Mondiale per Club sarà il prossimo passo verso un nuovo futuro per il centrocampista, ma





