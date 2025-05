Juventus, Douglas Luiz rimarrà a fine stagione? Spunta un'ipotesi

Il mercato della Juventus passa dalla fine di questa stagione, con la Champions League come fattore determinante per molti aspetti. Il primo è quello economico, perché il quarto posto concederebbe un bel respiro alle casse bianconere, anche se ci sarà da lavorare su nuovi arrivi, e dunque non sono da escludere cessioni, anzi.Se la Juve dovesse qualificarsi alla Champions, obiettivo dichiarato sin da inizio stagione, la permanenza di Yildiz potrebbe concretizzarsi: il turco vuole rimanere a Torino e il quarto posto può evitare la cessione di lusso del numero 10. Sul fronte del mercato in entrata, invece, i bianconeri pensano al prossimo attaccante rimane la priorità ma non si tratta di un'operazione semplice, perciò rimangono diverse alternative.

Anche a centrocampo Giuntoli vuole un rinforzo, e il nome principale è quello di Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, proprionella trattativa con il Newcastle per riportare in Italia l'ex Milan.