Douglas Luiz si ferma (ancora) nel momento migliore: quando potremo vederlo davvero?

Juventus, nuovo stop per Douglas Luiz, le condizioni

Come stava giocando Douglas Luiz?



Douglas Luiz, quanti infortuni ha avuto?

diceva Thiago Motta pochi giorni fa riferendosi al centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Ecco, probabilmente la frase del tecnico bianconero riferita al centrocampista brasiliano è più che mai veritiera.A parlare per lui sono i giorni saltati con la Juventus. Fino a qui in stagione sono stati oltre 60.Nella giornata di oggi dalla Continassa è arrivata ancora una brutta notizia . Il centrocampista brasiliano classe 1998 nella giornata di oggimuscolare accusato nell'allenamento di ieri. Douglas quindi non sarà a disposizione del tecnico Thiago Motta nel big match di domenica sera contro l'Inter. Una brutta notizia per la Vecchia Signora quindi, che però arriva proprio nel momento migliore di Douglas Luiz.Le prestazioni in campo del brasiliano infatti erano decisamente in crescita nelle ultime apparizioni. Ultima, in ordine temporale, quella dello Stadium contro il PSV in cui è stato preferito a Khephren Thuram ed è stato uno dei migliori in campo, elogiato anche da Thiago Motta. Titolare in Champions, subentrato contro il Como, in panchina contro l'Empoli. Ancora titolare però nella sfida europea contro il Benfica. Fino allo stop.Nelle precedenti stagioni il centrocampista sembrava molto solido fisicamente. Nella passata stagione con la maglia dell'Aston Villa non ha saltato nemmeno una gara. Nella stagione 2021/2022 gli ultimi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per un totale di 32 giorni saltando 5 gare. Prima nella stagione 2018/2019 i giorni di stop erano stati 67 per un totale di 11 gare saltate. Fino ad oggi con la Juventus è a quota 61 giorni di fermo per infortunio e 12 gare saltate. Una stagione difficile dal punto di vista fisico.





