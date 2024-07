Douglas Luiz Juve, le cifre del conguaglio

Nella giornata di ieri, la Juventus ufficializzava l’acquisto didall’. Questo il comunicato emesso dal club:“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Aston Villa Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,5 milioni”.La maxi operazione con il club di Birmingham, però, si è ufficialmente completata oggi, con le cessioni diIl conguaglio che ladovrà versare nelle casse dell’, dunque, è di, come spiega ancora il comunicato:“Si rammenta che in data 30 giugno 2024, come descritto nell’apposito comunicato stampa, è stato altresì raggiunto con la medesima controparte l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo a fronte di un corrispettivo fisso di € 50 milioni. Le operazioni sopra citate comportano un conguaglio monetario a carico della Società - basato sul differenziale dei corrispettivi fissi - pari a € 28 milioni. Tali operazioni - sulla base di approfondimenti preliminari di natura legale e contabile - risultano qualificabili come operazioni separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale”.