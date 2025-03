Juventus, tutti rientrati via all'era Tudor. Le ultime su Douglas Luiz e Cambiaso

AFP via Getty Images



Juventus, le ultime dalla Continassa

Come stanno Andrea Cambiaso e Douglas Luiz?



Quando si presenterà Tudor?

Inizia ufficialmente l'era di Igoralla guida della Juventus. Un cammino che durerà sicuramente nove partite, quelle che separano dalla fine di questo campionato di Serie A. Nove gare in cui il croato si giocherà la. Oggi infatti alla Continassa, dove si allena la Juventus, sono rientrati tutti i giocatori che erano stati impegnati con le rispettive nazionali ad eccezione di VasilijeTudor quindi ha potuto dirigere il primo allenamento avendo il gruppo squadra quasi al completo. Inizia proprio oggi mercoledì 26 marzo, la strada che porta all'Allianz Stadium ed alla sfida di sabato alle ore 18 contro il Genoa. Una sfida chiave, la prima però di una nuova era.Chi ancora si allena a parte però è il terzino azzurro Andrea Cambiaso, uscito malconcio dalla sfida dello stadio Franchi, aveva raggiunto la nazionale di Spalletti ad Appiano Gentile ma poi ha fatto ritorno a Torino anzitempo. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno verso la sfida dello Stadium. Ancora a parte anche il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Stesso discorso di Cambiaso, verrà valutato quotidianamente.Nel frattempo in casa Juventus si prepara la presentazione del nuovo tecnico Igor Tudor in programma domani, giovedì 27 marzo, alle ore 12 presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium di Torino.





