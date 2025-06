Juventus, perché Douglas Luiz non ha giocato contro il Manchester City

Panchina fissa contro Wydad e Manchester City

Contro l’Al Ain,aveva fatto intravedere un barlume di speranza. Igiocati avevano acceso l’idea di un possibile rilancio, un’opportunità per riscattare una stagione grigia. La sua prestazione, seppur breve, sembrava poter cambiare le gerarchie nel centrocampo della Juventus . Ma quella rimane l’unica apparizione nel Mondiale per Club.Nelle successive sfide del girone, contro Wydad e Manchester City , il brasiliano è rimasto a guardare. Nemmeno l’emergenza evidente nella sfida contro gli inglesi ha spinto lo staff tecnico a concedergli spazio. Una scelta che evidenzia chiaramente quanto il centrocampista non rientri più nei piani dell’allenatore.

Douglas Luiz Juve, il segnale

Douglas Luiz, il mercato

Il mancato impiego in due partite decisive suona come un segnale inequivocabile: Douglas Luiz è fuori dal progetto. Anche in momenti in cui sarebbe servita qualità per gestire il possesso e rallentare il ritmo degli avversari, il suo contributo non è stato preso in considerazione. Un messaggio forte, che lascia poco spazio a interpretazioni.Dietro la scelta potrebbe esserci una logica ben precisa: preservare il giocatore in vista di una possibile cessione. Evitare rischi fisici può rivelarsi fondamentale per non compromettere trattative in corso o future. Il centrocampista ha mercato e il club sembra intenzionato a monetizzare.Douglas Luiz è passato dal poter essere protagonista a essere uno spettatore. Il Mondiale per Club, più che un trampolino, è stato la conferma della sua esclusione. Ora, il futuro sembra segnato: lontano dal campo e sempre più vicino a una nuova destinazione.