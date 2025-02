Juventus, Douglas Luiz si allena a parte: il percorso verso il Cagliari

AFP or licensors

Douglas Luiz Juve, il percorso di recupero

Il recupero diprocede secondo programma e potrebbe presto tornare a disposizione di. Il centrocampista brasiliano, martedì, è tornato ad allenarsi con il gruppo, seppur con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. Nonostante i progressi, il giocatore non è stato convocato per la sfida di Champions League contro il, segnale che lo staff medico ha preferito non rischiare ricadute.Oggi,, proseguendo nel suo percorso di recupero. Tuttavia, la buona notizia per la Juventus è che già. Se le risposte fisiche saranno positive, Thiago Motta potrebbe contare su di lui per la trasferta di domenica 23 febbraio contro il, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A.

Cagliari-Juve, Douglas Luiz può giocare?

I numeri di Douglas Luiz

Presenze: 21

Minuti: 775'

Goal: 0

Assist: 0

Resta però difficile immaginare che il brasiliano possa partire dal primo minuto. Dopo un periodo di stop, l’ipotesi più plausibile è che possa entrare a gara in corso, magari nella seconda parte del match, per ritrovare minuti e condizione. La sua presenza sarebbe comunque un'ottima notizia per la Juventus, che punta a proseguire la propria striscia positiva in campionato con un elemento di qualità in più a centrocampo.