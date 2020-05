Douglas Costa non vede l’ora di scendere in campo. L’esterno della Juve è rientrato ieri in Italia, in compagnia dei connazionali Danilo e Alex Sandro, con un volo privato. Per loro sono cominciati così i quattordici giorni di isolamento domicilare obbligatorio, che nel frattempo era già iniziato per Cristiano Ronaldo (lunedì), Wojciech Szczesny e Matthijs de Ligt (martedì), Sami Khedira e Blaise Matuidi (mercoledì).



Douglas scalpita, e sul proprio profilo Instagram scrive: “Mi mancano questi momenti!”, accompagnando la didascalia a una foto in cui esulta con i compagni.