Douglas Luiz, il dato sugli infortuni è allarmante: quante partite ha saltato

AFP or licensors

La Juventus si prepara ad affrontare una gara molto importante contro il. I bianconeri giocheranno la prima gara dell'era Tudor, con il nuovo allenatore che si è presentato in conferenza stampa nella giornata di oggi.La Juve dovrà giocare le ultime 9 partite di campionato con l'obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions Leauge. Tudor potrà contare su diverse opzioni, ma partirà da idee semplici e diversi leader: uno su tutti il capitano, confermato dal croato stesso,Il dubbio, invece, rimane su: il centrocampista brasiliano si è allenato ancora a parte (come Cambiaso) e non è certo di esserci contro il

Come sta Douglas Luiz

Quante partite ha saltato Douglas Luiz

Douglas Luiz si è allenato a parte durante tutta la prima settimana di sedute con il nuovo allenatore Igor Tudor. Il centrocampista è ancora fermo per un problema al bicipite femorale che lo sta tenendo ai box ormaiIl centrocampista, dunque, potrebbe non farcela per la partita contro il Genoa, e si fa più probabile un ritorno in campo contro laGli infortuni sono stati una costante della stagione di Douglas Luiz, che è stato costretto più volte a fermarsi per diverse gare.In alcune occasioni, il brasiliano è rimasto in panchina per scelta tecnica di Thiago Motta. Douglas Luiz, tuttavia, ha saltato ben. In tutto ha giocato 22 partite, per un totale di 795 minuti in campo.