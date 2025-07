Juventus, doppio colpo di mercato per la Next Gen

Getty Images

La Juventus Next Gen inizia a muoversi con decisione sul mercato in vista della stagione 2025/26 di Serie C. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero ha chiuso due operazioni in entrata, puntando ancora una volta su giovani talenti italiani.Il primo rinforzo è Mattia Brugarello, difensore centrale classe 2005 proveniente dal Teramo, squadra militante in Serie D. Brugarello ha attirato l’attenzione degli osservatori juventini per le sue qualità difensive, il senso della posizione e la maturità dimostrata nonostante la giovane età. Il trasferimento rappresenta un salto importante per il giovane, che si metterà ora alla prova nel campionato professionistico.

Il secondo innesto è Stefano Mangiapoco, portiere classe 2004, che arriva dalla Giana Erminio. Anche lui si è distinto nell’ultima stagione per continuità e affidabilità tra i pali. La Juventus ha deciso di investire sul suo potenziale, inserendolo come risorsa per il futuro nel reparto portieri.Con questi due acquisti, la Juventus Next Gen conferma la sua strategia di costruire una rosa competitiva puntando su giovani italiani da valorizzare. Altri movimenti sono attesi nelle prossime settimane per completare l’organico in vista del raduno estivo.