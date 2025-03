Juventus, doppio allenamento: su cosa ha lavorato Thiago Motta

AFP or licensors

Su cosa ha lavorato la Juventus in allenamento

Come preannunciato, nella giornata di oggi laha svolto non una ma due sedute di allenamento al Training Center, tra mattina e pomeriggio."Nella prima sessione - si legge nel report ufficiale del club - i bianconeri hanno principalmente affrontato. Nel pomeriggio, invece, spazio al, in palestra. Domani la preparazione prosegue, appuntamento fissato al mattino".Si continua a lavorare, dunque, alla Continassa, in vista della delicata trasferta di domenica a Firenze, dove la Juve si giocherà tanto della propria stagione con l'obbligo - o quasi - di vincere per blindare il prima possibile il quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League. Thiago Motta è ben consapevole della situazione (e del fatto che la sua panchina non è più così salda), motivo per cui insieme al suo staff sta curando ogni minimo dettaglio per aiutare la squadra ad arrivare pronta a questo importante impegno, soprattutto dal punto di vista mentale.

La situazione degli infortunati

Ancora lavoro a parte , in questo mercoledì 12 marzo, per, le cui condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni per capire se potranno essere a disposizione per la partita in trasferta contro la