Juventus, doppia seduta di allenamento: su cosa ha lavorato Tudor

Come preannunciato , in questo mercoledì 2 aprile ladi Igor Tudor ha svolto una doppia seduta di allenamento in vista del big match di domenica sera sul campo della Roma, un vero e proprio scontro diretto nella corsa alla prossima Champions League. Positive, come vi abbiamo già raccontato , le notizie giunte dalla Continassa sul fronte, che è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo facendo dunque uno step importante nel suo percorso di recupero dall'infortunio alla caviglia, mentreha svolto ancora lavoro differenziato e sembra dunque più indietro di condizione rispetto all'esterno azzurro.

Su cosa ha lavorato Tudor nel doppio allenamento di oggi

In attesa che la squadra si ritrovi al ristorante di Leonardo Bonucci per una cena in compagnia, ecco il report ufficiale sulla giornata ormai conclusa al JTC: La Juventus si è allenata oggi, 2 aprile, sia al mattino che al pomeriggio al Training Center. Continua così la preparazione alla sfida di domenica sera contro la Roma: in mattinata il gruppo si è focalizzato sulla forza, mentre nella seconda parte della giornata il focus è stato in campo. In particolare, si è lavorato sul pressing, oggetto di una serie di partitelle a tema, dopo una fase dedicata alle esercitazioni atletiche. L’appuntamento per domani è fissato al mattino".