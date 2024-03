Dopo sedici mesi di inibizione a causa del coinvolgimento della Juventus nel caso plusvalenze della scorsa stagione, Federicopotrebbe presto tornare al lavoro. Durante questo periodo, Cherubini non è stato in grado di svolgere le sue mansioni abituali, che includono trattative con i giocatori, accesso agli spogliatoi o al campo prima delle partite e rappresentanza in Lega o Figc. Tuttavia, entro un paio di mesi, potrebbe riprendere a pieno regime, proprio in tempo per la prossima stagione estiva. Si dice che un club di Serie B abbia messo nel mirino l'ex direttore sportivo della Juventus, mostrando interesse per una possibile collaborazione. Ne scrive Tuttosport.