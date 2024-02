Dopo un periodo segnato da risultati deludenti, lasi impegna ad invertire la rotta. Non solo i giocatori e lo staff si adoperano per recuperare il loro migliore stato di forma sul campo di allenamento della Continassa in vista della prossima sfida contro il Frosinone, ma anche il club nel suo complesso si mobilita. Attraverso i propri canali social, la Juventus ha lanciato un messaggio semplice ma incisivo: "", accompagnato da un'immagine di Dusan Vlahovic. Questa comunicazione riflette il desiderio del club di voltare pagina, di affrontare le sfide future con rinnovato impegno e determinazione. È un appello non solo ai giocatori, ma anche ai tifosi, affinché sostengano la squadra in questo momento cruciale e guardino con fiducia al futuro.