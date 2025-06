Juventus, dopo la sconfitta il calo in Borsa: il titolo va giù

Getty Images

La Juventus chiude la fase a gironi del Mondiale per Club con una pesante sconfitta: il Manchester City di Pep Guardiola travolge i bianconeri 5-2, facendo scivolare la squadra al secondo posto del girone. Un risultato che non solo complica il cammino nella competizione — agli ottavi ci sarà ora il temibile Real Madrid invece dell’Al Hilal — ma ha avuto ripercussioni anche a livello finanziario.Il tonfo sportivo si è riflesso immediatamente sul titolo bianconero in Borsa, che ha registrato un calo del 5,3% nella mattinata successiva alla partita. Il prezzo per azione è sceso a 3,110 euro, in netto calo rispetto ai 3,284 euro con cui si era chiuso il mercato la sera precedente. Un segnale preoccupante per il club, considerando che nei giorni precedenti il titolo aveva mostrato segnali positivi nonostante un contesto generale difficile sul FTSE Mib.

Appare invece meno rilevante, almeno nell’immediato, la richiesta di patteggiamento da parte degli ex dirigenti coinvolti nell’inchiesta Prisma, tra cui Andrea Agnelli e Pavel Nedved. Il mercato ha reagito prima e soprattutto alla sconfitta sul campo, confermando quanto i risultati sportivi influenzino le dinamiche economiche del club.