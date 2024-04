Juventus, 120 milioni per il mercato: quanto vale il secondo posto

Il club bianconero riparte dopo il purgatorio dello scorso anno e ora fa i conti di quanto fatto fin qui. Sì, perché con la rete di Arek Milik nel finale, la squadra si è guadagnata la possibilità di giocarsi la finale per un trofeo, la Coppa Italia, che manca da tre anni, ma non solo. Un rete quella del polacco, che vale doppio, visto che porta anche la qualificazione per la prossima Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, con evidenti risvolti positivi in termini di sponsorizzazioni, marketing e merchandising nel mercato più in espansione del pianeta. E così la prossima stagione sarà diversa da questa, con il club che potrà tornare a competere su ogni palcoscenico.Cinque competizioni, tutte, che Allegri potrebbe lasciare come eredità a chi subentrerà e 120 milioni di euro, in arrivo grazie ai traguardi raggiunti in questa stagione: un tesoro preziosissimo, soprattutto ora. Nonostante le critiche talvolta feroci, si legge sul Corriere dello Sport, Max sta infatti per centrare l’obiettivo Champions (quello che gli chiedeva il club) che porterà in dote 30 milioni senza considerare tutte le voci relative ai ricavi che saliranno ancora, ma non solo. Da aggiungere ci sono poi i soldi del Mondiale - 50 milioni - oltre al fatto di essere andato oltre l’asticella posta da Agnelli prima e da Scanavino poi dei tre Under 23 promossi in prima squadra ogni stagione (è alla media di 5 NextGen lanciati l’anno), che creano valore.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.