Juventus, dopo il PSV il Cagliari: clima già caldo in Sardegna, il retroscena

Le ultime da Cagliari, in attesa della Juventus

Laè attesa questa sera da un appuntamento fondamentale della propria stagione, ovvero la gara di ritorno dei Playoff di Champions League contro il. Nel fine settimana, poi, dovrà volare in Sardegna per la sfida di campionato contro il, in programma domenica 23 febbraio alle 20.45. A questo proposito, dalle parti della Unipol Domus il clima è già caldissimo, tanto che si va verso il tutto esaurito: prevista anche la presenza di parecchi tifosi bianconeri, sempre numerosi anche in trasferta.

Da quanto la Juventus non vince a Cagliari

Il Cagliari di- come si legge nell'ultimo report ufficiale del club - si è ritrovato per allenarsi anche ieri pomeriggio: la seduta è cominciata con lavori di attivazione tecnica. A seguire serie di partitelle giocate su campo ridotto e, per chiudere, esercitazioni atletiche. Lavoro personalizzato per Gianluca Gaetano. Oggi, mercoledì 19, nuovo allenamento fissato al mattino, mentre i bianconeri saranno in Olanda alle prese con gli ultimi preparativi per la gara di Champions.La Juventus, tra l'altro, non vince contro i rossoblù in esterna dall'aprile 2022, quando riuscì a rimontare dopo l'1-0 firmato da Joao Pedro grazie ai goal di Matthijs De Ligt e Dusan Vlahovic. Il Cagliari, al momento, è al 14° posto in classifica a +5 dalla zona retrocessione; nel girone di andata, a ottobre, è riuscito a fermare la squadra di Thiago Motta all'Allianz Stadium sull'1-1 grazie alla rete su rigore nel finale di Razvan Marin che ha risposto all'iniziale vantaggio firmato da Vlahovic al 15', anche in quel caso dal dischetto.