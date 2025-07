Juventus, dopo David quanti slot rimangono per giocatori extra UE?

Getty Images

Juventus, quanti slot restano per i giocatori extra UE?

è il primo colpo della nuova era bianconera, quella targata Damien Comolli-Giorgio Chiellini. Il classe 2000 è atteso a Torino nella giornata di domani, per sottoporsi alle visite mediche ed effettuare tutti i passaggi di rito propedeutici all'inizio della sua avventura alla Juventus , dove ci si aspetta che possa subito avere un ruolo da protagonista al centro del reparto avanzato che negli ultimi tempi non è mai stato particolarmente prolifico.Come scrive La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante del Lille - club che ha lasciato a fine stagione a parametro zero - è nato a New York, ma ha scelto di giocare per la Nazionale del Canada, Paese in cui si è trasferito da bambino con i genitori. Si tratta quindi di un giocatore extracomunitario, pertanto dopo l'ufficialità del suo acquisto i bianconeri avranno a disposizione solo un altro slot extra UE, più un ulteriore posto per ingaggiare un inglese o un albanese.