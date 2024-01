Sky: Juventus-Koopmeiners, le ultime notizie



Koopmeiners: i numeri in stagione

Laha fissato il proprio obiettivo per il centrocampo e ha messo nel mirino Teun, centrocampista olandese attualmente in forza all'Atalanta.Il club bianconero ha pianificato di procedere con l'operazione a partire dal prossimo 3 febbraio, una volta terminata la sessione di mercato invernale. Lo ha rivelato Sky Sport.Secondo fonti vicine alla trattativa,. Koopmeiners è stato individuato come il principale obiettivo per il centrocampo juventino, e la dirigenza bianconera non ha intenzione di accelerare su altri profili.La stagione attuale dilo vede protagonista assoluto con la maglia dell'Atalanta, dopo essere stato acquistato dall'AZ-Alkmaar nel 2021. Il centrocampista olandese si è rivelato fondamentale nello schema tattico di Gasperini, collezionando finora 26 presenze, 7 gol e 4 assist tra campionato e coppe.La Juventus ha quindi individuato in Koopmeiners il giocatore su cui puntare per la prossima stagione, e si prepara a intensificare i contatti con l'Atalanta a partire dal 3 febbraio per garantirsi il suo acquisto e battere la concorrenza.