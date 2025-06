Gazzetta - La Juventus alla finestra per Donnarumma: ecco cosa aspetterà prima di muoversi

Getty Images

Juventus su Donnarumma?

Almeno un colpo azzurro, magari due, questo l'obiettivo della. Il momento difficile della Nazionale non scoraggia la Signora, storicamente attratta dal “made in Italy”. E da sempre, le migliori cose l'Italia le ha fatte con il blocco bianconero, che adesso manca. Il progetto, ovviamente condiviso dal braccio destro Giorgio Chiellini, come riferisce la Gazzetta dello Sport, è quello di resistere alle offerte per i propri italiani (a partire dae di provare ad aggiungerne uno-due nuovi.Le idee sono tante e spesso ambiziose. Si va infatti, si legge, dal sogno Gianluigi Donnarumma, fresco campione d’Europa ma alle prese con un rinnovo non scontato con il Psg (scadenza 2026), a Sandrodel Newcastle. Nella lista azzurra figurano anche l’interista Davide(c’è anche il Napoli), il campione d’Italia Giacomoi (Napoli) e diversi giovani emergenti: da(Parma) in giù.

Tonali rimane un obiettivo della Juventus

Per quanto riguarda Donnarumma,E, scrive la Gazzetta, in caso di fumata nera tra il portiere e i campioni d’Europa– ma non prima - proverà a giocarsi le proprie carte. Eventualmente a poter facilitare la trattativa è il feeling Gigio-Chiellini, insieme protagonisti del trionfo all’Europeo dell’Italia, ma anche quello societario: il rapporto tra Nasser Al Khelaifi e i vertici bianconeri è ottimo ora dopo i problemi che c'erano stati con la vecchia società guidata da Andrea Agnelli.A proposito di grandi obiettivi, anche se non facili, aLa qualificazione Champions del Newcastle ha complicato un po' i progetti della Juventus, ma la sensazione, aggiunge Gazzetta, è che Comolli proverà comunque a tentare gli inglesi offrendo come contropartita Douglas Luiz, che può già lasciare la Juve dopo una stagione.