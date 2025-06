Donnarumma non chiude al ritorno in Serie A: le sue parole

AFP via Getty Images

Le parole di Donnarumma

Gianluigi Donnarumma è senza dubbio uno dei protagonisti assoluti della stagione calcistica 2024/25. Il portiere delha vissuto un’annata da incorniciare, culminata con la vittoria della, conquistata dai parigini con uno straordinario 5-0 in finale contro l’Inter. Le sue prestazioni, costanti e decisive, lo hanno confermato tra i migliori al mondo nel suo ruolo.Ora, però, l’attenzione si sposta sulla Nazionale e sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali. L’Italia affronterà la Norvegia il 6 giugno e la Moldavia il 9 giugno. A due giorni dalla prima sfida, Donnarumma è intervenuto in conferenza stampa da Coverciano per commentare il momento azzurro. “Sentiamo la tensione, ma dobbiamo andare al Mondiale. Conosciamo tutti l’importanza della gara. Abbiamo bisogno dell’affetto e del tifo di tutti”, ha dichiarato.

Donnarumma Juve, la situazione

Il portiere ha poi aperto una finestra sul suo stato d’animo: “Quest’anno non è stato facile moralmente. Quando tornavo in Italia non venivo accolto bene. Ora invece sono più sereno, sono cresciuto mentalmente”.Sul futuro, Donnarumma è chiaro: “Sto bene a Parigi. Voglio parlare con la società per il rinnovo, spero di restare a lungo. La Serie A? Mai dire mai. L’Italia è casa mia, ma mi godo il momento. Il PSG ha fiducia in me”.Infine, spazio anche a due temi caldi: Acerbi e Håland. “Acerbi ci avrebbe fatto comodo, ma ognuno è responsabile delle proprie azioni. Essere in Nazionale deve essere un orgoglio. Håland? Uno dei più forti al mondo. Studierò qualcosa per fermarlo”.Con il futuro ancora incerto, Donnarumma resta accostato alla Juventus , club che in passato ha spesso cercato il suo cartellino. Tuttavia, con la presenza di Di Gregorio, i bianconeri sembrano aver chiuso la porta. Per ora, il numero uno azzurro resta concentrato sulla Nazionale e sul suo PSG.