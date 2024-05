Quando arriva Montero?

dirigeranno l'allenamento della Juventus di domani. Non ci sarà lo staff di Allegri, che ha accompagnato il tecnico in direzione uscita.Alla Continassa è tempo di ultime volte e di ultimissimi saluti, non per i due "ragazzi" del gruppo di lavoro di Max, che si sono messi a disposizione della società per traghettare la squadra in attesa che Montero termini la partita di domani con la Primavera, scontando così anche la giornata di squalifica accumulata.Montero sarà così a disposizione della società a partire dal pomeriggio di domani, quando dovrebbe formalizzare - con tanto di comunicato - il suo approdo in prima squadra per le prossime due partite.Paolo ha già detto sì alla Juventus e, una volta conclusa la stagione con la formazione under 19, guiderà la squadra verso le ultime due di campionato.