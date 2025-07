Juventus, domani il raduno: il programma completo

Prime sgambate: chi è già al lavoro alla Continassa

È il momento in cui Torino riprende il suo ruolo di centro di gravità che attira tutti attorno a sè. Dopo le vacanze estive, i giocatori della Juventus stanno per fare ritorno alla Continassa: chi è rimasto negli Stati Uniti, chi ha scelto Ibiza o altre mete gettonate, chi ha preferito la famiglia. Isono ormai terminati: da domani, il centro sportivo riapre ufficialmente i battenti per accogliere il primo giorno di raduno.Anche se il raduno ufficiale è fissato per giovedì, qualcuno si è già portato avanti. Dietro i cancelli della Continassa si sono già allenati Bremer, Kelly, Cabal, Miretti , Savona e Perin. Alcuni rientrano da infortuni, altri vogliono testare la propria condizione fisica. C’è chi punta al rientro, chi è ancora in fase di recupero e chi osserva con attenzione le evoluzioni del mercato.

Il raduno senza sfilate: Tudor comanda da subito

Amichevoli Juve, il programma

Il primo test: Juventus-Reggiana il 2 agosto

Ritiro in Germania: settimana a Herzogenaurach

Verso il campionato: ultimi test e ritorno a Torino

Nuova amichevole a Bergamo: Juve-Atalanta il 16 agosto

Un gruppo da plasmare, tra certezze e incognite

Tutto pronto: anche Comolli è arrivato

Niente sfilata al JMedical quest’anno: la maggior parte dei bianconeri ha già completato le visite mediche. Da giovedì mattina si lavorerà subito sul campo, sotto la guida di Igor Tudor. Nove giorni di carichi atletici importanti, con la speranza che il caldo torinese non si faccia troppo sentire.Il 2 agosto è in programma la prima amichevole stagionale, contro la Reggiana, alle 11, sempre alla Continassa. Un test mattutino pensato anche per agevolare la partenza verso la Germania, dove la Juve proseguirà il ritiro.La Juventus sarà ospite del quartier generale Adidas, a Herzogenaurach. Una settimana intensa per continuare la preparazione, rafforzare lo spirito di squadra e assorbire le idee di Tudor. Grande curiosità per l’amichevole di prestigio del 10 agosto al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund.Dopo il ritiro tedesco, si torna a Torino per le ultime due settimane di lavoro prima del debutto in Serie A. Il 13 agosto, all’Allianz Stadium, si giocherà la tradizionale amichevole in famiglia contro la Next Gen: gara simbolica più che agonistica, che difficilmente durerà 90 minuti. Ma utile per sentire il primo abbraccio del pubblico.Nel frattempo, è stata aggiunta una nuova tappa al precampionato bianconero: il 16 agosto, alle 20.45, Juventus e Atalanta si affronteranno a Bergamo per il “Trofeo Achille e Cesare Bortolotti”.Tudor avrà il compito non solo di impostare la preparazione atletica e tattica, ma anche di cementare un gruppo che parte con certezze, scommesse e molti interrogativi. Su tutti, quello legato a Dusan Vlahovic. In questo scenario, sarà fondamentale anche il lavoro di Francois Modesto, che da domani inizierà ufficialmente la sua nuova avventura.A testimonianza del ritorno del “centro” a Torino, anche Comolli e la sua famiglia hanno completato il trasferimento da Tolosa. Sì, adesso è davvero tutto pronto: la nuova stagione della Juventus può cominciare.