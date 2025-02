Juventus, domani il CdA per l'approvazione del bilancio: cosa filtra

Juventus FC via Getty Images

Cosa può succedere nella riunione del CdA della Juventus

Questa sera in campo, domani intorno alle scrivanie. Sono giorni importanti in casa, con la squadra di Thiago Motta che tra poco scenderà in campo per i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Empoli e ilche nella giornata di giovedì 27 febbraio si riunirà sotto la presidenza diper approvare i conti del primo semestre (1° luglio-31 dicembre 2024).Come scrive Tuttosport i numeri, in confronto con la semestrale dell'anno precedente, dovrebbero esserevisto il ritorno della squadra in Champions League, anche se il cammino bianconero si è fermato ai Playoff senza raggiungere l’ottavo di finale, indicato a bilancio come obiettivo minimo. Questo aspetto è stato approfondito nei giorni scorsi anche dal intervenuto ai nostri microfoni proprio per chiarire la questione: "La recente sconfitta in Champions non incide sui risultati del business plan, perché i mancati introiti - quantificabili in una quindicina di milioni - saranno più che compensati dalla partecipazione al Mondiale per Club, i cui introiti non erano stati inizialmente considerati. Il business plan punta all'utile di bilancio al termine della stagione 2026/27. L'obiettivo della società è quello di raggiungere quella sostenibilità finanziaria che le consenta di camminare sulle proprie gambe. Ciò che non va fallito, né quest'anno né mai, è la qualificazione alla Champions che incide per circa 100 milioni l'anno. Questo fa capire come mai l'esclusione forzata dello scorso anno sia stata molto dolorosa per la società perché ha rallentato il processo di crescita".

Nella semestrale - prosegue Tuttosport - sono stati inseriti buona parte dei ricavi Uefa (il totale è di circa 64 milioni di euro) e, contemporaneamente, sono stati ridotti i costi del monte ingaggio e degli ammortamenti senza sacrificare le prestazioni, due condizioni che fanno propendere per una visione un po’ più rosea dei conti rispetto al passato visto che la società ha chiuso l’ultimo bilancio (2023-24) con un passivo di 200 milioni. Ovvio che l’uscita dall’Europa rallenta la ripresa e il pareggio di bilancio: la variabile che potrebbe ancora cambiare il conteggio di questo esercizio è il Mondiale per Club.