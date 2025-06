Cds - Non solo Gutierrez: spunta il nome di Dodo per la Juventus

Getty Images

Il calciomercato della Juventus sta passando da tanti punti diversi, e la prima occasione per unirli sarà il Mondiale per Club. Il club bianconero lavora a tante situazioni, a cominciare dalla riorganizzazione societaria con la coppiapronta a dare il via al nuovo corso. Si passa così al campo, dove una delle priorità è garantire a Kolo Muani la permanenza almeno per il Mondiale per Club , con l'obiettivo di proseguire anche dopo.La Juventus, però,: come ha detto lo stesso Tudor dopo la gara di Venezia, a questa squadra servono alcuni acquisti mirati per diventare più competitiva. Proprio per questo i bianconeri puntano a rinforzare diversi reparti, tra cui la corsia degli esterni, che potrebbe subire più di un cambiamento rispetto alla stagione appena conclusa.

Juventus su Dodo e Gutierrez: la situazione

I numeri della stagione di Dodo con la Fiorentina

Partite giocate: 46

46 Da titolare: 42

42 Minuti giocati: 3852

3852 Goal: 0

0 Assist: 6

6 Cartellini gialli: 13

13 Cartellini rossi: 0

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, oltre al profilo di- già circolato nei giorni scorsi intorno alla Juventus - ci sarebbe anche il nome di Dodo. L'esterno non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con la Fiorentina e sarebbe uno dei giocatori individuati da Tudor per rinforzare gli esterni, con uno sguardo rivolto anche alla situazione di AndreaCome anticipato, il nome di Gutierrez non è nuovo per la Juve. L'esterno ha collezionato oltre 100 presenze con il Girona negli ultimi 3 anni, e a 21 anni è un profilo che può interessare ai bianconeri anche in prospettiva futura. Secondo il Corriere dello Sport, inoltre, Tudor avrebbe individuatocome altra soluzione sulla fascia, un giocatore più esperto rispetto a Gutierrez,Dodo non ha ancora trovato un accordo per rinnovare con la Fiorentina. "Pensavamo di aver raggiunto le richieste del giocatore, attendiamo una risposta" aveva dichiarato il ds viola, che dunque conferma che la trattativa per prolungare il contratto è tutt'altro che chiusa. L'esterno brasiliano al momento guadagna, una cifra moderata su cui la Juventus resta attenta per valutare le prossime mosse.Molto dipenderà anche da, che piace ad Allegri ed è la sua prima scelta in caso di partenza di Theo Hérnandez. Alla Continassa è uno dei punti fermi, ma non è escluso che si possa pensare a una cessione in caso di: in quel caso la Juve potrebbe puntare sia su Gutierrez che su Dodo. Il calciomercato è appena cominciato, ma il club bianconero cerca di unire già tanti punti.





