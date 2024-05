Non ha ancora fatto il suo esordio con la Juventus in una gara ufficiale il terzino arrivato nel mercato di gennaio dal Lilla Tiago. Il giocatore era arrivato anzitempo per bruciare la concorrenza dell'Inter, diretta pretendente, ed aveva ultimato le sue cure dalla lesione del legamento crociato anteriore alla Juventus. Da marzo è arruolabile ma non ha ancora esordito agli ordini di Massimiliano Allegri nella Juventus. Dopo la vittoria del suo primo trofeo in bianconero, la Coppa Italia nella serata di ieri, ha mandato un messaggio ai tifosi tramite i suoi social. Il post.