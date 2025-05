Juventus, Djalò 'bloccato' al Porto: cosa succede

AFP or Licensors

Cosa succede con Djalò

Come riportato dai lusitani di A Bola, anche, come tutto il resto della squadra e dello staff del, ha iniziato il suo periodo di vacanza dopo la fine del campionato, concluso al terzo posto alle spalle di Sporting Lisbona e Benfica. Tuttavia, al pari degli altri giocatori che sono stati sotto la guida di Martin Anselmi nelle ultime settimane, il difensore classe 2000 dovrà rientrare al club il 27 maggio, data in cui inizieranno i preparativi per ilLa competizione è infatti inclusa nell'accordo di prestito stipulato con laal momento dell'ingaggio in prestito di Djalò, per cui rimane valido quanto pattuito nei mesi scorsi non essendo stata raggiunta alcuna intesa per la risoluzione anticipata del contratto. Pertanto, nonostante non partecipi al torneo, il portoghese lascerà la sua squadra soltanto dopo la conclusione della trasferta statunitense, facendo poi ritorno alla base della Continassa (ma non per restarci).



Djalò-Porto, i numeri della stagione

Presenze: 17

Minuti: 1.303

Goal: 2

Assist: 0

Nelle scorse settimane, tra l'altro, Djalò era stato escluso dalla rosa del Porto per motivi disciplinari, arrivando ad allenarsi alle 7.00 del mattino come misura punitiva imposta dalla società nei suoi confronti. Una stagione molto complicata, la sua, con appena 1.303 minuti all'attivo distribuiti in 17 presenze complessive, con un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative.