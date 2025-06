Djalò, Arthur e Facundo Gonzalez fuori dal progetto Juventus: Comolli ha tre problemi da risolvere

Getty Images

Se Filip Kostic sono partiti alla volta degli Stati Uniti, per disputare il Mondiale per Club con la Juventus, dopo le rispettive avventure in prestito con Ajax e Galatasaray, c'è invece chi ha visto scadere il proprio prestito ma non è stato incluso all'interno di quell'elenco di calciatori che rappresenteranno il club bianconero negli States.Di chi stiamo parlando? Ovviamente di. Tre calciatori che all'imbocco della stagione 2024/25, la Juventus ha deciso di cedere a titolo temporaneo in quanto considerati marginali rispetto al progetto zebrato e la situazione non è cambiata nemmeno con l'arrivo in panchina di Igor Tudor.

La situazione di Tiago Djalò

Arthur al Girona

Facundo Gonzalez: quale futuro?

Per loro, dunque, continua a non esserci né margine né futuro in quel di Torino. Per questo motivo Comolli si trova a risolvere , entro la conclusione di questa sessione estiva, tre problematiche di non poco conto. Urge trovare, in tutti e tre i casi, una soluzione possibilmente definitiva che possa consentire alla Juve di liberarsi di tre giocatori evidentemente in esubero e, soprattutto, incassare liquidità utile ad investimenti futuri.Tiago Djalò ha vissuto l'ultima stagione in prestito con la maglia del Porto. Arrivato alla Juve nel gennaio del 2024, il difensore portoghese non ha mai trovato spazio agli ordini di Massimiliano, in quanto reduce da un grave infortunio al ginocchio. Bocciato senza passare dal via nel corso del ritiro estivo da Thiago Motta, il classe 2001 è stato ceduto in prestito al, dopo essere stato ad un passo dallaIn quel di Oporto, l'ex difensore del Lille era partito molto bene, prima di vedere sfumare in maniera negativa la propria stagione. Al di là delle prestazioni non esaltanti, Djalò ha fatto discutere soprattutto per la sua vita fuori dal campo, rendendosi protagonista di un paio di episodi che hanno indispettito, e non poco, il Porto. Vita notturna e comportamenti rivedibili, che hanno spinto i Dragoni a non approfondire i discorsi relativi ad un ipotetico acquisto a titolo definitivo.Djalò, che ha un contratto fino al 2026, torna dunque alla Juve, provvisoriamente, in attesa di una nuova sistemazione: nei giorni scorsi ci sono stati contatti perlustrativi con il, e chissà che non possa essere il primo passo per una nuova avventura.In casa Juve, in estate, potrebbe riproporsi ancora una volta il tormentone relativo ad. Il play brasiliano, arrivato a Torino nell'estate del 2020, rimane sotto contratto con la Juventus fino al giugno del 2026 e nell'ultima stagione ha giocato in Spagna vestendo la maglia delChe Arthur non sia più stati nei piani dei bianconeri, non è certo una novità. L'ex Barcellona ha raccolto solo una manciata di minuti con la maglia bianconera, prima di iniziare una serie di prestiti che l'hanno tenuto lontano da Torino solo per alcuni periodi, con il nodo di un ingaggio pesante come filo rosso della sua storia con la Juve.La sua situazione difficilmente potrebbe cambiare, perciò nei dossier dici sarà molto probabilmente un capitolo legatocon un'altra maglia per il centrocampista.Infine la situazione di, diversa dalle precedenti. Arrivato a Torino nella stagione 2023/24, il difensore non ha mai esordito con la maglia bianconera, vivendo sempre avventure in prestito. L'uruguaiano, infatti, ha giocato con lae con il, ma nella stagione appena conclusa ha raccolto in tutto appena 10 presenze tra campionato e coppe.Classe 2003, la Juventus ha cercato di far crescerecon diverse esperienze lontano da Torino, ma la sensazione è che le porte della Continassa difficilmente possano accoglierlo nuovamente: l'ex Valencia potrebbe essere ceduto nuovamente, anche se non è da escludere nemmeno la pista del titolo definitivo, dato che il suo contratto con i bianconeri scadrà nel 2026.





