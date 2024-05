Juventus, in arrivo i nuovi dirigenti

Non solo da Thiago Motta. La rivoluzione dellapassa anche dallo staff dirigenziale, da quella squadra in cui Cristiano, "consegnato" Giovanni Manna al Napoli, è pronto ad accogliere due suoi fedelissimi, entrambi deputati ad assisterlo nella gestione tecnico-sportiva del mercato e della rosa. I nomi ormai sono noti, come scrive Tuttosport. Si tratta di Giuseppe, con lui al Napoli con cui è in scadenza di contratto, e di Stefano, attuale ds del Pisa e già responsabile dell'Under 19 partenopea dopo altre esperienze in giro per l'Italia.Entrambi uomini di legge, sono laureati in Giurisprudenza e vantano una lunga militanza nel mondo del calcio che consente loro di saper fiutare al volo le problematiche che possono insorgere nel gruppo squadra e quindi essere utili collaboratori dello staff tecnico; inoltre rappresenteranno un valido aiuto per Giuntoli anche in ambito scouting, essendo considerati ottimi osservatori nella caccia ai giovani talenti. Il lavoro non mancherà, ed è possibile che sia Pompilio che Stefanelli possano prendere possesso dei propri uffici alla Continassa già con l'inizio del prossimo mese, per pianificare al meglio la prossima stagione.