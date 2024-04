Juventus, tornano Del Piero e Chiellini?

È stato il principale tema di discussione della giornata di ieri, e con tutta probabilità lo sarà ancora a lungo. Con l'imminente trasferimento di Giovannial Napoli laavrà presto un nuovo assetto dirigenziale, con il probabile arrivo di Stefanoe Giuseppe che hanno già lavorato con Cristiano Giuntoli in passato . Sul primo, in particolare, si è già espresso anche il presidente del- il club in cui è attualmente direttore sportivo - che ha riconosciuto come sia praticamente impossibile dire no alla Vecchia Signora , in caso di chiamata.Come scrive La Gazzetta dello Sport, però, alla Juve si valutano anche altre mosse. Potrebbe infatti salutare Federico, mentre non è un mistero che, dopo l'addio di Pavel, la tifoseria bianconera spinga per l'inserimento in società di un dirigente "bandiera". Un sentimento condiviso anche dalla proprietà, seppur con tempistiche non così urgenti. In passato si sono rincorse le voci su Alex, ma in realtà il preferito è Giorgio. Sicuramente l'ex difensore, che sta maturando esperienza a, resterà negli Stati Uniti fino all'estate, ma se poi dovesse ricevere la chiamata della Juve con ogni probabilità risponderebbe presente. Chiellini, comunque, sembra interessato a un ruolo manageriale, organizzativo ed economico-finanziario, più che a uno legato al mercato e allo scouting (quello che alla Continassa rimane appunto "vacante"). Nella vita, poi, mai dire mai...