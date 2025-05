Dalla Continassa, fra allenatore e dirigenza: è solo calma apparente? VIDEO

Calma apparente? È questa l'immagine di oggi dalla Continassa. Nella giornata in cui l'Allianz Stadium ha ospitato il Social Football Summit Snack, i giocatori della Juventus non si sono allenati: la squadra rimarrà a riposo fino al prossimo 2 giugno, giorno in cui si tornerà a lavorare in vista del Mondiale per Club.Come ha raccontato anche il suo agente, ribadendo le parole di, il piano è di proseguire anche durante la competizione.Dopo la gara con il Venezia, però, Tudor non ha nascosto la volontà di conoscere il suo futuro prima del Mondiale. Sullo sfondo c'è l'incontro fra Antonio Conte e la dirigenza del Napoli , andato in scena questo pomeriggio a. La situazione legata all'allenatore salentino resta molto calda, e il club bianconero non rimane di certo indifferente.Allo stesso tempo, l'aria di rivoluzione non passa solo dal possibile cambio in panchina, anzi. Le riflessioni all'interno dell'ambiente Juventus sono ampie e coinvolgono diverse figure. John Elkann valuta attentamente la dirigenza bianconera,, che potrebbe essere maggiormente coinvolto all'interno dell'area sportiva, mentre rimbalza anche il nome di Damien Comolli intorno ai colori bianconeri.