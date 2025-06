La scelta della Juventus sul direttore sportivo

Chi può essere il nuovo direttore sportivo della Juventus

La Juventus è pronta a colmare un tassello fondamentale nel proprio organigramma: quello del direttore sportivo. Dopo settimane in cui era circolata l’ipotesi che il club potesse andare avanti senza questa figura, ora è chiaro che la casella non resterà vuota. Esiste già un identikit preciso: un dirigente esperto, che conosca bene il mercato italiano, capace di fare da ponte tra squadra e dirigenza e di gestire i delicati equilibri delle trattative.In cima alla lista dei candidati c’è Frederic Massara. Ex direttore sportivo del Milan, uomo di fiducia e abilissimo nel lavorare sotto traccia, Massara rappresenta il profilo ideale: conosce l’ambiente, ha un’ottima rete di contatti e sa muoversi con abilità nel contesto della Serie A. I contatti tra le parti ci sono stati e, al momento, è lui il favorito. Più defilati gli altri nomi: Hasan Salihamidzic, ex Bayern Monaco, e Diego Lopez, reduce dall’ultima esperienza in Ligue 1 con il Lens.

Parallelamente, la Juventus è pronta a completare la nuova struttura tecnica con la nomina del capo scouting. Anche qui la scelta sembra già indirizzata: Viktor Bezhani , braccio destro di Damien Comolli ai tempi del Tolosa, dovrebbe prendere il timone della rete osservatori bianconera. Si tratta di un passo strategico per rilanciare il settore scouting, con un occhio attento ai giovani talenti internazionali.Bezhani non sarà operativo da subito: restano da sistemare alcuni dettagli contrattuali e organizzativi, ma la direzione è tracciata. La Juventus, dopo un periodo di transizione, si appresta a definire una struttura dirigenziale moderna e coesa, in cui le figure cardine – direttore generale, direttore sportivo e capo scout – lavorino in sinergia per riportare il club ai vertici. Serve ancora un po’ di pazienza, ma il cantiere Juve sta prendendo una forma chiara e ambiziosa.