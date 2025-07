Modesto è la prima mossa di Comolli ma manca ancora una figura: cosa succede ora

Françoise Modesto ma non solo

Perchè Modesto è quello che serviva alla Juventus



Cosa manca ancora alla Juventus?



Quando arriverà il direttore sportivo alla Juventus?

Inizia a prendere forma la nuova Juventus sotto la guida del nuovo direttore generale Damien Comolli che ormai si è stanziato alla Continassa da circa un mese con qualche viaggio il America per seguire fisicamente i bianconeri al Mondiale per Club. Facendo sempre però ritorno alla Continassa per lavorare a quello che vuole sia il suo organigramma dirigenziale ideale per preparare la miglior Juventus.Oggi infatti è uscita la notizia dell'arrivo di François Modesto prossimamente a Torino per ricoprire il ruolo di direttore tecnico, con probabilmente quale ruolo anche nell'area scout complice il suo passato sia da calciatore che nell'area scout in altri club. Tuttavia anche con l'arrivo di Modesto l'organico dirigenziale non sarà al completo.Modesto in questo momento era la figura che serviva con maggiore urgenza. Infatti sarà il legame tra Igor Tudor, allenatore della Juventus e la società bianconera. Sarà attivo sul campo già dai primissimi giorni di raduno alla Continassa previsto per il 24 luglio. Quindi ecco era la figura che serviva in tempi più rapidi per avere una Juventus quasi ottimale. Cosa manca però ancora?La Juventus però deve ancora scegliere il direttore sportivo . "Vorrei assumere un direttore sportivo che si occuperà dei trasferimenti e della gestione e sarà coinvolto nel calciomercato, con un occhio al settore giovanile e riporterà a me. Avremo un direttore tecnico che riporterà a me. Sono due ruoli e ne abbiamo già discusso per formare la struttura migliore" aveva dichiaro Comolli, a dimostrazione quindi che manca ancora quel tipo di figura. Si sono susseguiti diversi nomi accostati alla Vecchia Signora ma per il direttore sportivo si dovrà aspettare ancora un po'.Si dovrà attendere, con grandissime probabilità non arriverà entro l'inizio del raduno quindi prima del 24 luglio. I tempi saranno decisamente più lunghi, le valutazioni però proseguono e si stanno vagliando diversi nomi per capire quale effettivamente soddisfi le richieste della Juventus.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui