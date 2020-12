A caccia del primo posto. La Juventus ospita la Dinamo Kiev nella 5^ giornata della fase a gironi di Champions League per una sfida che vede i bianconeri già qualificati agli ottavi della massima competizione europea, ma in corsa per raggiungere la prima piazza nel girone. Servirà una vittoria per mantenere vivo l'obiettivo e giocarsi tutto a Barcellona tra meno di sette giorni. Il club di Lucescu, invece, all'Allianz Stadium si gioca il terzo posto che vale l'Europa League. Pirlo, ancora a caccia della sua vera Juve, spera di trovare una quadra già da stasera: vittoria e una bella prestazione.Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. A disp: Pinsoglio, Arthur, Dybala, Frabotta, Danilo, Cuadrado, Rabiot, Bernardeschi, Kulusevski, Dragusin, Da Graca, Portanova. All. PirloBushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Verbic, Rodrigues. A disp: Neshcheret, Boyko, Baluta, Shabanov, De Pena, Lednev, Andriyevskiy, Garmash, Karavaev, Clayton, Syrota, Supryaha. All. Lucescu