Juventus a Bologna con un occhio ai diffidati: in 4 sono a rischio squalifica

Laè chiamata ad un doppio e cruciale impegno lungo la strada che porta verso la qualificazione alla prossima. Nel giro di sei giorni, precisamente tra domenica 4 e sabato 10 maggio, i bianconeri affronteranno - rigorosamente in trasferta - sia il Bologna che la Lazio, ovvero le due squadre che inseguono i bianconeri nella corsa al quarto posto.La Juve che sarà di scena al Dall'Ara sarà, come già avvenuto in diverse circostanze in questa stagione, una Juve in emergenza. I recenti stop di Koopmeiners, Vlahovic e Kelly, oltre alla squalifica di due giornate inflitta a Yildiz per la gomitata a bianco in Juventus-Monza, riducono sensibilmente la coperta in vista della gara del Dall'Ara.

Chi sono i diffidati nella Juventus

Andrea Cambiaso

Khephren Thuram

Timothy Weah

Nicolò Savona

Ad agitare i pensieri di Tudor, tuttavia, c'è anche la questione relative alle diffide. Sono infatti quattro i calciatori diffidati tra le fila bianconere che, in caso di cartellino giallo contro la squadra di Vincenzo Italiano, saranno costretti a saltare l'altra delicata sfida di campionato contro la Lazio all'Olimpico.Un quadro davvero delicato per Tudor che, con già poche opzioni a disposizione, rischia di vedere ridotta letteralmente all'osso la gamma di soluzioni possibili per questo finale di stagione dove la Juventus si gioca, letteralmente, tutto.Nella Juventus ci sono quattro giocatori diffidati che, in caso di ammonizione contro il Bologna, non potranno essere a disposizione per il successivo match di campionato, in programma contro la Lazio.