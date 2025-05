Juventus, due opzioni per la difesa anti-Udinese: niente chance per Douglas Luiz?

AFP via Getty Images

Quale difesa per la Juventus contro l'Udinese?

le sta provando tutte, con il (poco) materiale a disposizione. E la sensazione è che prenderà la sua decisione definitiva solo all'ultimo, ma ciò non impedisce di pensare che se ne capirà di più durante la conferenza stampa prevista alle 14.00 di oggi. La difesa è il grande interrogativo dellaper il match di domenica contro l', o almeno è diventata tale per via della serie di infortuni e squalifiche che si sono sommati rendendo il lavoro del tecnico bianconero nettamente più difficile e intricato.

L'opzione con Rouhi

La carta Douglas Luiz

E l'attacco?

Per la gara contro l'Udinese di domenica, fondamentale per la corsa al quarto posto, la Vecchia Signora si presenterà in campo con tutta probabilità con una retroguardia al 100% inedita: la sola certezza è rappresentata da, intorno a cui si potrà variare tutto perché, salvo sorprese, sarà disponibile al massimo per la panchina. E Tudor, come spiega Tuttosport, sembra pronto a calare almeno un jolly.La prima opzione al vaglio del tecnico prevederebbe il ritorno tra i titolari di- che ieri ha ripreso a lavorare almeno parzialmente in gruppo - e la possibile inclusione di, che ha collezionato sei presenze in questa stagione ma non scende in campo dal match contro il Cagliari del 23 febbraio, nel ruolo di braccetto. Questa soluzione permetterebbe di spostarea centrocampo, senza rinunciare al suo contributo nelle due fasi di gioco. In tale assetto, Weston McKennie opererebbe al suo fianco, mentre Timothy Weah e Alberto Costa sugli esterni.Seconda opzione: qualora l'inglese non fosse disponibile, Tudor potrebbe arretrare il portoghese ex Vitoria Guimaraes, modificando così l'assetto del centrocampo. In questo scenario, accanto a Locatelli verrebbe inserito, a caccia della sua grande occasione di fine anno, mentre McKennie verrebbe spostato sulla fascia.Meno dubbi per quanto riguarda l'attacco, che ritroveràdopo i due turni di squalifica: sarà lui, insieme a Nico Gonzalez dal lato opposto, a supportarenel suo ruolo di prima punta, con Dusan Vlahovic di nuovo abile e arruolabile ma a partire dalla panchina, pronto eventualmente a subentrare a gara in corso (si spera con quel sorriso che, stando ai contenuti social della Juventus, lo ha accompagnato durante la seduta di allenamento di ieri).





