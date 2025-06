Juventus, maledizione difesa: chi giocherebbe senza Gatti contro il Real Madrid, grande chance per Rugani? Le opzioni

2025 Getty Images

Dall'Italia agli Stati Uniti, dall'inizio alla fine, non si ferma l'incredibile sfortuna per lan difesa, che ha visto nel corso della stagione perdere uno dopo l'altro praticamente tutti i giocatori, causando in più circostanze una vera e propria emergenza e costringendo il club ad intervenire sul mercato a gennaio con due rinforzi. IUn'assenza è sicura, quella diche aveva giocato sempre titolare nelle prime tre gare. L'altra, dell'ultim'ora, è quella che riguarda Federico Gatt i, alle prese con un'attacco influenzale.

Niente di grave insomma, ma un problema che mette in serio dubbio la presenza del giocatore con il Real domani all'Hard Rock Stadium di Miami.quando poi si è infortunato. Considerando che l'italiano non era comunque al 100% della condizione per il prolungato stop che ha avuto nel finale di campionato, Tudor dovrà ora valutare bene e anche se riuscisse a superare la febbre schierarlo in campo contro il Real potrebbe essere un rischio. E quindi?Se fosse confermato il forfait di Gatti,che è l'unica alternativa in difesa rimasta con Gleison Bremer che è negli Stati Uniti ma non ancora in grado di scendere in campo. Rugani, rientrato dal prestito all'Ajax,Il suo ritorno con la maglia bianconera potrebbe essere quindi il più difficile di tutti, contro le stelle del Real Madrid. Rugani si posizionerebbe al centro della difesa con Kelly e Kalulu ai suoi fianchi.Per Tudor anche altre due soluzioni. La prima,, che lo ha già fatto con Tudor, con a quel punto Kelly che si sposterebbe da centrale e Kalulu sulla sinistra.al passaggio alla difesa a quattro, che però il tecnico non ha mai adottato da quando è sulla panchina bianconera, neanche nei momenti d'emergenza come ora. Tutto lascia pensare che sarà Rugani ad avere la grande chance in caso di assenza di Gatti.