Juventus, incognita difesa: si apre un vuoto al Mondiale per Club ma Tudor ha la soluzione

Getty Images

Sull'aereo per gli Stati Uniti non è salitoche avrebbe potuto farlo addirittura con due voli diversi, quello dellaNiente da fare, perché il difensore portoghese non è rimasto con i bianconeri, come ad esempioma non è stato neanche convocato dal Chelsea e sembra destinato quindi a ripartire per una nuova esperienza in estate. Non sarà un'assenza che la squadra di Enzo Maresca sentirà mentre diverso è il discorso per la Juventus, che aveva fatto di Veiga il suo perno centrale della difesa.

Juventus, chi gioca al posto di Renato Veiga al Mondiale per Club?

Se c'è un reparto che è stato costantemente in emergenza per la Juve nell'ultima stagione è proprio quello della difesa, insistentemente messo alla prova dai numerosi infortuni. Ed anche per questo infatti a gennaioL'inglese è regolarmente presente al Mondiale per Club mentre Veiga no e di conseguenzaIl giocatore di proprietà del Chelsea infatti ha subito conquistato una maglia da titolare a Torino, rimanendo fuori solamente quando è stato infortunato. Tudor di fatto ha perso quindi un titolare. Come lo sostituirà già al Mondiale per ClubIn attesa di possibili innesti sul mercato ma soprattutto del ritorno di Gleison Bremer, che ancora non sarà a disposizione al Mondiale per Club, Tudor dovrà cercare la soluzione in rosa.con ai lati Federico Gatti, Pierre Kalulu e in alternativa Kelly. La storia tra Rugani e la Juventus è ripartita solo poche settimane fa ma può già prendere una piega positiva.