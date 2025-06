Juventus, la difesa fa acqua da tutte le parti. E non è solo una questione di singoli

Getty Images

Il problema della difesa della Juventus

. La Juventus ha un problema - e pure serio - nella retroguardia, o forse sarebbe più opportuno dire in tutta la fase difensiva, come hanno dimostrato impietosamente i cinque goal subiti a Orlando da unche tra l'altro, per una buona parte di gara, non ha nemmeno premuto troppo il piede sull'acceleratore.Seha macchiato la sua prova in maniera più evidente di altri con un'autorete clamorosa al 26', non se l'è cavata molto meglio, che probabilmente per poter giocare da centrale ha qualche passaggio di apprendistato da completare, per non parlare di, che sembra non aver ancora trovato le giuste misure in campo. Non che sia cambiata l'aria con, mandato in campo al posto dell'infortunato Savona ma evidentemente non al meglio della condizione: con lui sul terreno di gioco la Juve ha incassato altre due reti, e se su quella di Savinho c'era oggettivamente poco da fare, quella di Phil Foden ha messo parecchio in imbarazzo tutta la difesa bianconera, incapace di opporsi per diversi istanti ai giocatori del City con tutta la loro velocità, di azione e prima ancora di pensiero.

Perché non è (solo) questione di singoli

Ma il tema, come accennato, va forse oltre i singoli, per quanto l'assenza di un- tornato a rivedersi in panchina dopo mesi - continui a pesare come un macigno su tutta la squadra:che al cospetto della squadra di Pep Guardiola non ha funzionato in nessun modo. Troppo lento (e morbido) in questo senso, impalpabile e confusopalesemente non a suo agio in quel ruolo da esterno di centrocampo e dunque sostanzialmente inutile quando c'era da ripiegare, poco solido anche, mentreera più impegnato - anche giustamente - nei tentativi di verticalizzare che in quelli di contribuire a limitare l'onda d'urto degli avversari.La diga, insomma, ha iniziato a imbarcare acqua fin dalle prime gocce dell'acquazzone City. Che quando si è trasformato in un vero e proprio temporale ha abbattuto tutto, con la forza devastante di una marea a cui nessuno poteva opporsi.. Tudor si rimbocchi le maniche. In questo caso, ancora prima dei singoli servono idee chiare e, possibilmente, pure semplici da mettere in pratica.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui