Cagliari-Juve: difesa bianconera in difficoltà

Cagliari-Juve, le parole di Danilo

. Lo riconoscono anche i giornali in edicola oggi, sostanzialmente concordi nell'indicare un componente della retroguardia come il peggiore tra i bianconeri. Per La Gazzetta dello Sport è Gleison, che "vede le streghe" in "una delle sue peggiori serate" risultando colpevole sia del rigore del vantaggio delche dell'errore su Eldorin occasione del secondo penalty. Ma non se l'è passata meglio Federico, in perenne difficoltà e in confusione totale per praticamente tutta la gara di fronte a uno Zitoper lui incontenibile.Mezzo voto in più da parte dei quotidiani - intendiamoci, si passa dal 4,5 al 5 - per, che quantomeno è cresciuto nella ripresa e ha avuto il merito di non arrendersi fino alla fine, come del resto già in altre occasioni. Nel suo repertorio di serata anche qualche pallone servito in profondità, comunque poca roba nel computo di una serata estremamente ardua anche per lui, che nel post partita ha richiamato alla responsabilità ammettendo cheper chi indossa la maglia della Juve."La stagione è questa, purtroppo, alti e bassi dopo Empoli e Inter. Ogni volta le cose non vanno, riprendiamo le forze, andiamo a lavorare sempre di più. Zitti. Uniti". Un richiamo da capitano , che ora avrà il compito di provare a svegliare i suoi per uno scatto di orgoglio almeno incontro la Lazio. A partire dalla difesa, che martedì dovrà fare a meno dello stesso Gatti, squalificato, ma che ha l'obbligo di ritrovare se stessa quanto prima. Non è un caso, del resto, che in bianconero le cose vadano bene quando a funzionare è la difesa...Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!