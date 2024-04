Juve, anche Lacroix per la difesa

Il Manchester United in pressing su Gleison. E la? La Juventus - che comunque per lui non chiederà meno di 70 milioni di euro - non sta di certo a guardare. Ecco perché, secondo quanto riportato da Tuttosport, alla Continassa si stanno puntando i radar verso i difensori che possono rappresentare un'occasione di mercato. Il primo della lista è Ousmane, roccioso centrale classe 2003 dello, che in molti hanno già etichettato come "il nuovo Koulibaly" : i bianconeri hanno avuto modo di osservarlo da vicino in più di un'occasione di recente, e sanno bene che il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro; al club lusitano, però, potrebbe interessare, come possibile contropartita.Sul taccuino di Cristiano Giuntoli, poi, è spuntato anche il nome del francese Maxence, 23 anni, "colosso" del, piede destro ma che può giocare anche a sinistra, in scadenza nel 2025. Il profilo piace, meno - come nel caso di Diomande - la richiesta economica dei tedeschi, che puntano a 20 milioni di euro. In realtà il margine per trattare c'è, quindi anche fiducia.